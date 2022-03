Ospite a Verissimo, Davide Silvestri parla del GF e della sua vita e poi fa una bellissima dichiarazione/proposta alla sua fidanzata.

Non è proprio ufficiale, manca l’anello e il mettersi in ginocchio ma le intenzioni di Davide Silvestri verso la sua amata sono state dichiarate apertamente. L’attore ha espresso a Silvia Toffanin il desiderio concreto di sposare la sua fidanzata Alessia.

Le dichiarazioni di Davide Silvestri

Come riporta Blogtivvu, Davide Silvestri parla del suo percorso di vita: “Da quando ho comprato casa tutto è cominciato ad andare male. Avevo un mutuo molto lungo. Quella responsabilità mi ha fatto spaventare. Così ho deciso di ritirarmi perché non sapevo cosa fare. Sono andato a lavorare con mio padre per pagare il mutuo. Dopo la mia vita è svoltata con la mia attività.“

Poi entra la fidanzata Alessia che a Silvia Toffanin dichiara: “L’ho trovato in forma e lucidissimo. Ha mantenuto la sua integrità mentale… è stato perfetto. E’ il mio principe e vorrei una famiglia con lui.” A questo punto l’attore fa una romantica dichiarazione: “Se sono pronto per diventare papà? Mi fa un po’ paura… credo che con lei farò di tutto. Sicuramente la devo tenere con me per tutta la vita. E’ una donna troppo bella e importante. La sposerò di sicuro, ve lo garantisco. La sposo perché è troppo bella. E’ una donna sincera, educata e profumatissima.”

