L’attore francese colpito da un ictus ha deciso che ricorrerà all’eutanasia in Svizzera, quando sarà pronto e a stargli vicino sarà suo figlio.

Alain Delon ha scelto l’eutanasia per decidere quanto morire e farlo in serenità senza ospedali e cure estenuanti. L’attore francese lo farà in Svizzera, grazie alla sua doppia cittadinanza nel Paese, e ha già disposto che sarà il figlio a stargli accanto in quegli ultimi momenti.

Le dichiarazioni del figlio di Alain Delon

Come riporta TG Com 24, il figlio di Alain Delon, Anthony, in occasione di un’intervista a RTL francese, dichiara: “Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla”. L’attore, dopo essere stato colpito da un ictus, ha spiegato dell’importanza di essere liberi di scegliere come e quando morire. Alain dichiarava: “Da una certa età, ognuno deve avere il diritto di andarsene in tranquillità – aveva detto tempo fa in un’intervista -, senza la necessità di ricorrere a ospedali, iniezioni e il resto”.

Sembra tutto pronto, il divo si sta occupando del testamento e di tutta la parte burocratica che richiede la procedura. Non è stata annunciato ancora quando desidera affrontare questo gesto ma è sicuro che quando vorrà, il figlio sarà accanto a lui per sostenerlo nei suoi ultimi istanti.

