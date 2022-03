Questo weekend si è tenuto il “non matrimonio” tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, al quale ha partecipato anche Gigi D’Alessio.

Il tanto chiacchierato matrimonio simbolico di Silvio Berlusconi e Marta Fascina è avvenuto, con una grande festa per pochi parenti e amici dei due, alla quale Gigi D’Alessio ha partecipato per uno show dedicato al cavaliere.

Chi segue Berlusconi da un po’ sa bene che è sempre stato un amante della musica napoletana, ecco perché D’Alessio ha esaudito la sua voglia di fare festa e cantare insieme a tutti i suoi invitati.

Grande festa in sala al suono di “‘O Surdat ‘Nnammurat” e “La città di Pulcinella”, tra applausi e un finale dove anche Silvio Berlusconi si cimenta a cantare.

Il matrimonio di Berlusconi e Marta Fascina

Le nozze simboliche della coppia si sono tenute a Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza, una location molto bella dove i due hanno festeggiato con amici e parenti.

Tra questi anche nomi famosi della politica, come Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini, Gianni Letta, Marcello Dell’Utri. Inoltre, tutti presenti i figli di Berlusconi, tranne Piersilvio, che è stato prudente per non rischiare contagi da Covid-19.

Riproduzione riservata © 2022 - DG