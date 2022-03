La giovane attrice Bonnie Wright, ovvero Ginny Weasley in Harry Potter, ha rivelato di aver sposato il compagno Andrew Lococo. Senza molto preavviso, la star ha pubblicato sui social un post e ha fatto impazzire i suoi fan.

Nel video, le mani di Bonnie e del marito si incrociano, dando sfoggio ai loro anelli nuziali: “Ieri è stato il giorno più bello della mia vita 💙 grazie a mio marito!!”

Tantissimi sono stati i commenti e i messaggi di auguri, soprattutto da parte della fanbase di Harry Potter, cresciuta con la sua presenza nei film e che ancora oggi la conoscono per il ruolo della piccola Weasley.

Anche se non si sa esattamente da quanto tempo si frequentano, la coppia ha pubblicato per la prima volta su Instagram una foto insieme a settembre 2020 e si è trasferita nella stessa casa a febbraio.

In un video di YouTube, Bonnie ha detto ai follower: “Andrew ed io andavamo avanti e indietro tra queste due città da molto tempo, quindi eravamo pronti a vivere nello stesso posto. Questa è la casa di Andrew, che ora è la nostra casa.“

