Il ritorno di Charlene di Monaco alla Rocca non è avvenuto, purtroppo, senza un ultimatum per il principe Alberto II. Ecco le condizioni della principessa per non divorziare.

I monegaschi ormai non ci credevano più eppure Charlène di Monaco è tornata dopo mesi a Monaco, dai suoi bambini e da suo marito, il Principe Alberto.

Dopo lunghi mesi trascorsi in una clinica specializzata in Svizzera, la principessa 44enne è tornata dal marito Alberto II e dai figli Jacques e Gabriella, ma il dramma non è ancora finito. Pare, infatti, che la Principessa non voglia tornare alla vita di prima e non vuole restare a palazzo.

Ora, Charlene vuole dettare le regole e pare abbia dato un ultimatum al marito: o tutta la famiglia si trasferisce a a Roc Agel, nell’entroterra, oppure la principessa avrebbe chiesto il divorzio da Alberto. Una fonte a loro vicina ha dichiarato:

“Per la prima volta Charlene ha pronunciato la parola ‘divorzio’. E questo è impensabile per lui. Lui è pronto a tutto pur di non arrivare a questo e lei lo sa benissimo”

Per ovvie ragioni, il Principe non ha potuto rifiutare la richiesta e quindi, insieme ai figli, lui e Charlene si sono trasferiti in un’oasi di pace acquistata da Ranieri nel 1957. Un luogo tranquillo, meraviglioso, dove vivere una vita tranquilla.

