La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha condotto la puntata da casa, annunciando di essere positiva al Covid-19.

A distanza di poco più di un anno, Serena Bortone si ritrova ancora una volta a condurre “Oggi è un altro giorno” dal salotto di casa sua, per aver contratto il Covid di nuovo.

In apertura dell’appuntamento di oggi pomeriggio, la Bortone si è collegata da casa ricordando che già a gennaio 2021 era successa la stessa cosa: “Diciamo che abbiamo già dato l’anno scorso. Ho fatto due vaccini e vabè, non ci vogliamo far mancare nulla. Sto aspettando di fare il controllo finale, devo farmi il tampone ma intanto è meglio stare a casa dato che il tamponcino ‘casalingo’ mi dice che sono positiva.“

In studio, però, i suoi affetti stabili la supportano, capitanati da Pino Strabioli, insieme a Massimo Cannoletta, Samuel Peròn, Carolina Rey, Jessica Morlacchi e Antonio Mezzancella.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG