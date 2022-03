Nell’ultima puntata di “Non è l’Arena”, Massimo Giletti si trovava a Odessa, la città assediata dai russi in Ucraina ma sui social è polemica.

Massimo Giletti è partito per l’Ucraina, per girare uno speciale direttamente da Odessa, la città occupata dalle armate russe. Ieri sera, è andata in onda questa speciale puntata di “Non è L’Arena” e la diretta di Giletti ha scatenato la furibonda reazione di Selvaggia Lucarelli.

Su Twitter, la giornalista ha commentato la puntata aspramente, portando anche alla luce un dettaglio che forse in pochi hanno notato. Ecco cosa ha detto: “La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori!”

La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori. #NonelArena pic.twitter.com/mWcWDsOure — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 21, 2022

E poi ancora: “La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie b.”

La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie b. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 20, 2022

Non si è fatta attendere la replica proprio di Massimo Giletti che ha commentato così all’Adnkronos, punzecchiando Selvaggia Lucarelli: “Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a Ballando con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento”

