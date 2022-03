Dopo l’ospitata di Sophie Codegoni a Verissimo, Fabrizio Corona ha espresso la sua opinione su di lei e su Alessandro Basciano.

Questo weekend, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ospiti a Verissimo, dopo la loro avventura al GF Vip 6.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin si è parlato di Fabrizio Corona, ex amico nonché flirt della Codegoni che ha detto: “Avevo un rapporto di lavoro e di amicizia con lui che oggi non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose a livello lavorativo non sono state fatte, per questo ho deciso d’interrompere i rapporti. Da parte sua ora ricevo solo frecciatine sui social e troppi tentativi di sminuire quello che siamo io e Alessandro. Ricorderò Fabrizio come una persona meravigliosa che per me ha fatto tanto ma che è stato anche, successivamente, una grandissima delusione”

Anche Alessandro Basciano ha confermato che Fabrizio Corona avrebbe fatto tutto solo per far parlare di lui, ma a loro non interessa nulla. Dopo queste dichiarazioni, l’ex paparazzo non ha atteso per farsi sentire.

In una storia su Instagram scrive: “Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini… I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi”

Corona ha dato la sua sentenza alla coppia Codgeoni-Basciano, avrà ragione?

