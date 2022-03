Dopo l’annuncio in cui gli è stato diagnosticata una malattia, il rapper torna sui social per annunciare una novità importante e ringraziare la moglie e che gli è stato vicino.

Fedez torna sui social dopo aver rivelato in lacrime di avere una malattia e di dover iniziare un lungo percorso di cure. Il rapper annuncia una novità per la giornata di cui però non svela il contenuto ma e approfitta per ringraziare la moglie Chiara e le tante persone che gli sono state vicine.

L’annuncio di Fedez su Instagram

Fedez con una storia su Instagram annuncia: “Domani per me sarà un giorno importante, volevo ringraziare tutte quella persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandano tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il mio morale si legge ancora – Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo“.

Non si sa ancora cosa succederà nella giornata di oggi, ma sembra che sia qualcosa di legato alla sua malattia. Non specifica il rapper che è rimasto in parte molto attento a non lasciar trapelare tutti i dettagli della sua vita privata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG