La principessa di Monaco è tornata a casa dai suoi bambini, dove passerà il resto della sua lunga convalescenza circondata dai suoi affetti.

Charlene di Monaco è finalmente tornata a casa dai suoi bambini e suo marito, il principe Alberto che le mancavano terribilmente. Dopo mesi lontana a causa della sua riabilitazione in Svizzera, la decisione ufficiale è quella di far trascorrere il resto della convalescenza nel principato e circondata dai suoi affetti.

Il comunicato ufficiale

“In accordo con i Suoi medici, visto l’incoraggiante risultato delle cure, la principessa proseguirà il recupero nel Principato, con Suo Marito e i figli al Suo fianco. SAS si è felicemente riunita con la Sua famiglia e i suoi cari”. Questo è il comunicato ufficiale, che annuncia il ritorno a casa della principessa Charlene di Monaco.

Come sottolinea Fan Page: “Anche se ora è tornata a casa, sarà comunque assente dagli impegni pubblici ancora per un pò. Dovrà stare a riposo e avrà bisogno di calma e serenità: “Le prossime settimane permetteranno alla principessa di rimettersi ulteriormente in salute, prima di riprendere con gradualità i Suoi impegni ufficiali”. Forse, la prima apparizione in pubblico sarà proprio in occasione del compleanno del marito, il 14 marzo.”

