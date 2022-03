Proposte di matrimonio, seconde nozze, separazioni e gaffe assurde: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Mentre Francesca Ferragni riceve una romantica proposta di matrimonio, in giorno molto speciale Amanda Lear ospite a Domenica in fa una gaffe in diretta creando una polemica social. Intanto il buon Andrea Pirlo è convolato a nozze, mentre una nota coppia del GF Vip 6 si è detta addio in modo definitivo.

Le news di gossip del weekend

Francesca Ferragni ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal suo fidanzato Riccardo Nicoletti, nel giorno del suo 33esimo compleanno. Dopo una bellissima e romantica cena sul Lago di Garda, lui si è inginocchiato chiedendo alla sorella dell’influencer se volesse condividere la vita con lui.

Nel frattempo in quel di Domenica in, una Mara Venier ha dovuto affrontare l’arrivo di nuove polemiche. Il motivo è una dichiarazione giocosa di Amanda Lear sulle donne ucraine che ha fatto molto discutere. L’attrice commentando una ragazza che avrebbe dovuto interpretarla, come riporta Fan Page, dichiara: “Ho visto la sua foto e ho detto non mi piace, sembra una mignotta ucraniana“. La Lear si è poi scusata: “Ho forse involontariamente offeso qualche donna. Scusate, le mie battute sono impulsive ma mai offensive“.

In questo weekend, un’altra coppia ha fatto discutere proveniente dal GF Vip 6. Si parla di Miriana e Biagio che sembrano già aver chiuso. La showgirl, come riporta Fan Page, a Verissimo ha dichiarato di non voler stare più con l’ex gieffino: “Mi chiama dopo un’oretta, molto freddo, e mi dice: “Non ti devi giustificare, non ti preoccupare”. La mattina dopo ancora lo vedo a Mattino 5 che dice altre cose su di noi. Per me questa storia finisce qui. Non voglio un uomo così nella mia vita, che nel giro di 24ore mi fa un volta faccia senza chiamarmi prima. Per me chiuso, non ne voglio parlare, Mi sento tradita.” La reazione di Biagio è stata celere, l’ex gieffino ha pubblicato una storia su Instagram dichiarando: “I soldi del monopoli sono più veri. Senza parole. Schifo!”.

Alcune coppie dunque sono scoppiate, mentre altre sono convolate a nozze come Andrea Pirlo e la neo-moglie Valentina Baldini. Le nozze si sono celebrate a Torino in comune con pochi invitati. Nel frattempo, Charlene di Monaco tornava a casa per proseguire nel Principato la sua lunga convalescenza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG