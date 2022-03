L’allenatore della Juventus si è sposato per la seconda volta con la sua compagna, la cerimonia è stata in comune a Torino con pochi amici intimi.

Andrea Pirlo ha celebrato le sue nozze a Torino, lontano da sguardi indiscreti e con pochi intimi. L’amore con la sua compagna Valentina Baldini non accenna a smettere e così la coppia ha deciso di convolare a nozza. Per l’allenatore è il secondo matrimonio, il primo è stato con Deborah Roversi, da cui ha avuto due figli.

Il matrimonio in comune a Torino

Come riporta il settimanale Chi: “Andrea Pirlo e la compagna Valentina Baldini si sono sposati ieri a Torino. Una cerimonia molto intima e riservata quella dell’ex campione e allenatore bianconero. L’amore tra i due è esploso nel 2014, anno in cui Pirlo si è separato dalla precedente moglie, Deborah Roversi, dalla quale ha avuto due figli. Dalla neo moglie, Pirlo ha altri due figli, gemelli, nati a New York nel 2017.“

I due sposini sembrano davvero felici e nelle foto si mostrano in baci appassionati davanti alla torta nuziale. Una cerimonia civile con poche persone fidate e non un matrimonio sfarzoso con una marea di invitati, così l’allenatore ha detto di nuovo “lo voglio”. Ecco una foto direttamente da Chi:

