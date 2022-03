L’attore è morto all’età di 71 anni, molto probabilmente per cause naturali nonostante in passato avesse combattuto contro il cancro.

William Hurt non ce l’ha fatta, la sua luce si spenta all’età di 71 anni ma con grandi successi alle spalle nel mondo del cinema. Noto per aver recitato in Il bacio della donna ragno, film che gli valso il premio Oscar, ha avuto un’intensa carriera.

L’annuncio della morte di William Hurt

A dare l’annuncio della sua morte è stato il figlio di William Hurt, che si è rivolto alla testata Variety. Come riporta Fan Page, ecco le tristi parole: “È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, padre amato e attore premio Oscar, il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72° compleanno. La famiglia chiede privacy per questo momento delicato”.

L’attore sembra sia morto per ragioni naturali ma in passato ha dovuto combattere contro il cancro. Nel 2018 infatti, il carcinoma era arrivato ad uno stadio avanzato. Come riporta Fan Page: “Quella di William Hurt è stata una carriera ricca di ruoli di successo, iniziata da giovanissimo e che in pochissimo tempo l’ha portato a raggiungere le vette della notorietà, affermandosi come uno degli attori più conosciuti degli Anni Ottanta“.

