La sorella della nota influencer ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal fidanzato Riccardo Nicoletti, nel giorno del suo compleanno.

Francesca Ferragni ha detto “sì” alla romantica proposta di matrimonio di Riccardo Nicoletti. La sorella di Chiara ha compiuto 33 anni e proprio il giorno del suo compleanno, il suo amore le ha chiesto di convolare a nozze. La coppia sta aspettando il suo primo figlio e ha deciso anche di consolidare ufficialmente il loro fidanzamento.

La romantica proposta

Come riporta Fan Page: “Per il suo 33esimo compleanno, Francesca Ferragni si è regalata un gita fuori porta insieme al fidanzato, le sorelle Chiara e Valentina e il resto della famiglia. Una giornata trascorsa in una tenuta affacciata sul lago di Garda, tra pranzi, degustazione di vini e giri a bordo di auto d’epoca. E arrivata la cena, Riccardo ha deciso di sorprendere la sua dolce metà: si è inginocchiato davanti a lei con un anello in mano e le ha chiesto di sposarlo.“

Un compleanno indimenticabile, come lo hanno definito sui social la stessa Francesca Ferragni. Lei è raggiante e felice, le foto su Instagram non lasciano spazio a dubbi sulla felicità di quei momenti. Ecco le foto:

