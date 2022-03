La showgirl sarà una delle punte di questa edizione della pupa e il secchione ma è stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni anche se non gravi mettono a rischio lo show.

Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale. La stessa showgirl si mostra sui social in barella con la flebo, le sue condizione sono comunque buone ma La pupa e il secchione sembra a rischio. Proprio lei, infatti, è una delle protagoniste della nuova edizione del programma condotto da Barbara d’Urso.

Cosa è successo a Paola Caruso

La showgirl era in isolamento in albergo a Roma, proprio per poter iniziare il noto programma ma qualcosa è andato storto. La sua allergia agli acari ha preso il sopravvento e Paola Caruso non si è sentita bene tanto da richiedere l’intervento dell’ambulanza. Attualmente è ricoverata in ospedale e le sue condizioni non sono gravi ma questo potrebbe mettere a rischio la messa in onda deLa pupa e il secchione.

Come riporta Gossip e Tv: “Dopo che la notizia è stata diffusa da Dagospia la diretta interessata ha rilasciato delle storie su Instagram in cui si è mostrata su una barella, con il braccio attaccato alla flebo. Paola Caruso ha ammesso di non stare molto bene e che la sua partecipazione a La pupa e il secchione è a forte rischio. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte della d’Urso.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG