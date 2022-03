La storia tra i due gieffini sembra procedere a gonfie vele, tanto che i due hanno deciso di farsi un tatuaggio come pegno d’amore ma Corona non la prende bene.

Fabrizio Corona torna a commentare in modo velenoso, la coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. In occasione di un’intervista a Verissimo, i due piccioncini hanno mostrato un tatuaggio fatto dentro il labbro inferiore come pegno d’amore. Arriva subito la frecciata social da parte dell’ex paparazzo.

La frecciata di Fabrizio Corona a Sophie e Basciano

Come riporta Il Sussidiario: “A testimonianza del lieto prosieguo della loro lovestory nel post-Gf vip 6, in particolare la foto mentre sfoggiano il loro primo “gesto d’amore simbolico” con tanto di descrizione “Partner in crime”, ovvero un tatuaggio indelebile sulla superficie interna del labbro inferiore: si tratta della scritta “Rebel” nel caso di Sophie e la scritta “Respect” per Basciano“.

Dopo che la coppia ha mostrato il loro “pegno d’amore”, arriva sui social la frecciata di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo rivendica la paternità dell’idea di fare un tatuaggio all’interno delle labbra e con una foto dichiara: “Quando lo compri su Amazon e quando ti arriva a casa“. La frase è accompagnata dal gesto di Corona che mostra la superficie interna del suo labbro, un chiaro riferimento al gesto della coppia. Una frecciata al veleno non solo per Basciano ma anche per la sua ex fiamma Codegoni.

