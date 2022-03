Gli anni passano e gli acciacchi dell’età sono venuti anche a Elisabetta II che è diventata ormai molto fragile e non è più in grado di fare una cosa che per lei è molto importante.

Non riesce più a portare fuori i suoi amati Corgi, questa l’ultima indiscrezione sulla salute della regina Elisabetta. Secondo alcuni tabloid, la sovrana non è neanche riuscita a celebrare la messa per il Commonwealth Day. Debole e fragile, così ormai si definisce negli ambienti vicini alla famiglia reale e sopratutto a causa del Covid e del ricovero nel 2021.

Le indiscrezioni sulla salute della regina

Come riporta Today: “Non sa tanto bene, di solito si rivolge ai suoi amati Corgi in tempo di crisi e stress, portandoli fuori quasi ogni giorno dopo che Filippo si è ammalato e poi è morto l’anno scorso. Sono un’enorme fonte di conforto, quindi è un vero peccato”, questo è quello che avrebbe riferito una fonte vicina alla famiglia reale. Nella sua lunga vita la regina ha avuto più di trenta Corgi. ” Il il New York Post riporta: “Tutti sono consapevoli del fatto che non è stata in ottima salute“.

La regina Elisabetta dunque non gode di ottima salute ma la sua età di 95 anni porta inevitabilmente a queste situazioni, specie dopo un ricovero importante come il suo subito di recente. Almeno queste sono le indiscrezioni, non si sa ancora nulla di concreto in via ufficiale.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG