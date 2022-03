Tronista di Uomini e Donne molto amato, Matteo Ranieri non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali: scopriamo quanti cani ha.

Grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, Matteo Ranieri si è fatto conoscere ed amare. Un ragazzo che, nonostante i tanti tatuaggi sparsi sul corpo, è molto sensibile e timido. Non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali, motivo che ha spinto i fan ad apprezzarlo ancora di più. Scopriamo quanti cani ha, che razza sono e come si chiamano.

Matteo Ranieri cani: razza e nomi

Corteggiatore prima e tronista di Uomini e Donne poi, Matteo Ranieri ha letteralmente conquistato i fan della trasmissione di Canale 5. In un primo momento ha colpito i telespettatori per la corte spietata che ha fatto a Sophie Codegoni, poi quando si è seduto sull’ambita poltrona rossa ha confermato l’idea che il grande pubblico si era fatto di lui. Il ragazzo è di una dolcezza disarmante ed è anche molto educato. Ciliegina sulla torta, che potremmo quasi definire una dote aggiuntiva, Matteo è un appassionato di animali. Fin dalla sua partecipazione al programma mariano come corteggiatore, non ha mai nascosto di avere un legame speciale con i suoi cani.

Il primo cucciolo che ha accolto in casa è stato Tyler, di colore marrone e di razza Pit Bull Terrier. Il secondo, invece, si chiama Bruce ed è arrivato nel mese di settembre 2021. Anche lui dovrebbe essere della stessa razza.

“Pensare a queste cose mi affligge un po’. Mi manca tanto aprire la porta e vederli scodinzolare per farmi le feste. Affronto questa separazione chiedendo in maniera imperativa alla mia famiglia foto e video loro“, ha dichiarato Matteo Ranieri a Uomini e Donne Magazine quando ha iniziato la sua avventura nel format di Canale 5.

3 curiosità sui cani di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri, durante l’esperienza a Uomini e Donne, ha sofferto tantissimo per la mancanza dai suoi cani. Non a caso, Maria De Filippi gli ha promesso: “Vedremo come farti portare i tuoi cani qui a Roma, così non vivrai in maniera traumatica la tua esperienza romana“. Il tronista è originario di Recco, in provincia di Genova.

-Tyler e Bruce vanno d’amore e d’accordo, tanto che non hanno avuto neanche bisogno di essere seguiti passo passo nell’inserimento.

-Matteo, oltre ai cani, dovrebbe avere anche due gatti, ma non si capisce bene se vivano a casa con lui oppure con i suoi genitori.

-Ranieri non si separa mai dai suoi animali, tanto che li porta con sé anche quando fa sport oppure va in vacanza.

