Il celebre dj è tornato a parlare con i suoi fan della sua malattia, del dolore che gli procura ma anche dalla speranza di non peggiorare ulteriormente.

In un forum dedicato ai suoi ammiratori, Gigi D’Agostino è tornato a parlare della sua terribile malattia. Sui social ha anche postato una foto con degli aggiornamenti sul suo stato di salute che non ha avuto miglioramenti ma neanche peggioramenti.

Le dichiarazioni di Gigi D’Agostino

Come riporta Il Fatto quotidiano: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti”. Inizia così il messaggio che, stando a quanto riportato dal Corriere, Gigi D’Agostino ha scritto di recente su un forum dedicato ai propri ammiratori. Il celebre dj ha fatto nuovamente il punto sulla malattia che lo affligge e di cui aveva parlato per la prima volta a dicembre scorso. “Voglio pensare che sia un buon segno – ha continuato il produttore nato 54 anni fa a Torino -. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore. Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così”.

Il dj conclude con una sua foto in cui dichiara: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi… Grazie per i vostri pensieri… Tanto Amore”. Ecco il post:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG