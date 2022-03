Dopo la sua eliminazione, Katia Ricciarelli non si è mai presentata in studio tra gli usciti dal reality il web ha fatto tante ipotesi ma la verità è emersa solo ora.

L’assenza di Katia Ricciarelli in studio, dopo l’eliminazione dalla Casa più spiata d’Italia sta facendo discutere. Considerando come è uscita dal reality e le polemiche che il tenore si è attirata su di sé, durante il percorso si ipotizza di tutto. La verità sulla sua “sparizione in studio” è stata rivelata ufficialmente da TvBlog.

La Ricciarelli ha il Covid-19 ma potrebbe essere presente alla finale del GF Vip 6

Come riporta Blogtivvu: “Katia Ricciarelli ha contratto il Covid 19 dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia. Un paio di settimane fa era stata chiamata, come capita normalmente, come ospite del varietà del pomeriggio del fine settimana di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Prima della registrazione della puntata si è dovuta sottoporre, come da prassi, al tampone che ha purtroppo certificato la sua positività al Covid 19.

Ecco dunque che la sua partecipazione a Verissimo è stata annullata, cosi come le sue presenze fra il gruppo di vipponi fuori usciti dal Grande fratello vip 6, nello studio di Cinecittà a Roma da dove va in onda il programma diretto e condotto da Alfonso Signorini.“

E ancora: “Farà di tutto per essere presente alla finale di questo Grande Fratello dei record. Se le condizioni di salute glielo permetteranno (cioè se si sarà negativizzata) Katia sarà presente di persona presso lo studio di Cinecittà insieme agli altri colleghi vipponi, altrimenti sarà in collegamento dalla sua casa presso il lago di Garda.“

