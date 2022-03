La campionessa ha appena annunciato sui social una notizia molto importante che la riguarda e che segna un momento speciale per la sua vita.

Una sorpresa molto speciale in questa giornata per Bebe Vio. La sua vita sta per cambiare con qualcosa di veramente importante per la campionessa. Le sono arrivate le nuove braccia e gambe per poter fare tutto quello che desidera. Una felicità immensa per Vio che lo annuncia entusiasta sui social.

L’annuncio social di Bebe Vio

“Evvai! Mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi. Non avrei potuto fare questo senza l’incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro…” Questo il bellissimo annuncio di Bebe Vio che allega alla notizia una sua foto con tanto di braccia nuove e un sorriso raggiante.

Si vede che la campionessa è al settimo cielo per questo bellissimo aiuto alla sua vita che la farà sentire ancora più radiosa e carica di quanto non lo sia già. I suoi fan l’hanno riempita di like e commenti dolcissimi per la buona notizia. Ecco lo stato su Twitter:

Evvai! Mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi.

✌🏻👌🏻🤟🏻☝🏻👍🏻 non avrei potuto fare questo senza l'incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro…@ottobockit @ottobockuk #WeEmpowerPeople #Ottobock pic.twitter.com/k4d5hN2J80 — Beatrice Vio (@VioBebe) March 14, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG