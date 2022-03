Il fratello di Mario Draghi è stato ferito a una gamba durante un incidente stradale, riportando non lievi fratture, codice rosso e ricovero in ospedale.

Marcello Draghi, fratello di Mario, è stato coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiava con il suo scooter Sh 150. Il fratello del presidente si è scontrato contro una vettura, riportando delle importanti fratture alla gamba lo scorso sabato. E’ stato subito ricoverato al Policlinico Umberto I con prognosi di 20 giorni e un codice rosso.

Le dinamiche dell’incidente

Come riporta Fan Page: “Secondo le prime informazioni Marcello Draghi stava viaggiando sul suo scooter Sh 150 quando, tra viale Tiziano e piazzale Manila, si è scontrato con una Skoda. Subito sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno stabilizzato il fratello del primo ministro e lo hanno poi portato in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’uomo, classe 1952, ha riportato una frattura alla gamba: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi e se la caverà con venti giorni di riposo.“

Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente e di chi siano le responsabilità, la polizia sta indagando per ricostruire l’accaduto. Al momento sembra che solo il fratello di Draghi abbia riportato ferite mentre il conducente della vettura, non ha subito ferite o danni nonostante l’impatto.

