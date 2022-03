Un piccolo malinteso tra Mara Venier e il suo “pupillo” Pierpaolo Pretelli ha fatto discutere il web. L’ex gieffino ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Rai a Verissimo, lasciando intendere qualcosa di negativo. Dura la replica della conduttrice sui social ma Pretelli chiarisce tutto e i due fanno pace.

Come riporta Blogtivvu, una volta entrato nello studio di Verissimo Pierpaolo Pretelli dichiara: “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca, sai lì ho fatto un po’ da botulino ho ringiovanito un po’. Tornare qui e trovare un po’ di fresco è piacevole“.

A queste dichiarazioni Mara Venier risponde molto duramente con un “porello”. Subito dopo la frecciata della conduttrice, Pretelli ha chiarito le sue dichiarazioni sui social: “Era una battuta scherzosa, non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il botulino della Rai! Battuta già fatta anche ad una intervista di Tv talk! Sarò sempre grato a Mara e Carlo.” L’ex velino è anche intervenuto su Instagram scusandosi di aver fatto una battuta che poteva essere fraintesa. A questo punto la “zia” di Domenica in si è fidata dell’ex gieffino e ha scritto: “Ok, tranquillo Pierpaolo tutto chiaro… ci vediamo presto“. Ecco il post:

