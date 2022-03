Eros Ramazzotti augura buon compleanno al figlio Gabrio Tullio con un messaggio di speranza e amore.

Gabrio Tullio Ramazzotti, oggi spegne 7 candeline e papà Eros gli ha fatto gli auguri anche su Instagram, cogliendo l’occasione anche per dire nuovamente No alla guerra in Ucraina.

Il cantante festeggia il piccolo Gabrio con tanto amore e un bellissimo messaggio di speranza: “Oggi è il tuo compleanno non sono tempi belli purtroppo ma noi genitori abbiamo sempre la speranza che tutto migliori perché l’amore che nutriamo per voi è infinito. Ti amo e ti auguro il meglio in tutto… il tuo papà… no war”

Intanto, anche la mamma Marica Pellegrinelli per festeggiarlo svela invece le doti canore del figlio in una storia su Instagram, e ironizza dicendo: “non ha preso da me”. Nel video Gabrio canta esternando la sua intonazione, dimostrando una spiccata somiglianza con il papà cantante.

La relazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli iniziò molto prima del loro matrimonio. Nel 2009, quando la storia venne ufficializzata, Marica aveva appena 21 anni e dopo pochissimo tempo diede alla luce il suo primogenito. I due si sono lasciati definitivamente nel 2019.

Riproduzione riservata © 2022 - DG