Alex Rodriguez, ha espresso la sua opinione in merito al fidanzamento ufficiale di Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Pochi mesi dopo la rottura con il partner di lunga data, Alex Rodriguez, Jennifer Lopez si è fidanzata con l’ex fiamma e attore di Hollywood, Ben Affleck. Naturalmente, in tanti si sono chiesti quale fosse stata la reazione alla notizia dell’ex giocatore di baseball.

Dopo aver appreso la notizia del fidanzamento di Jennifer Lopez e Ben Affleck, Alex Rodriguez esprime i suoi sentimenti in merito alla notizia che ha fatto il giro del mondo. Nella trasmissione KayRod di “Sunday Night Baseball” il 10 aprile, il co-conduttore dell’ex giocatore di baseball, Michael Kay, ha ironizzato sulla notizia con A-Rod, che ha risposto:

“È un grande momento nello sport. Hai un nuovo campione del Masters, stanno per iniziare i playoff NBA, il baseball è in pieno svolgimento, le persone si fidanzano“. D’altronde, i due si sono lasciati con la pace nel cuore, comunicandolo in una nota ufficiale: “Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori amici e non vediamo l’ora di restare tali”.

Il fidanzamento con il costoso anello

La star di Marry Me – Sposami e il regista di Argo hanno annunciato il loro fidanzamento il 9 aprile 2022 tramite la newsletter della cantante, On the JLo. L’annuncio su Instagram:

La Lopez è stata avvistata per la prima volta con l’anello di fidanzamento il 7 aprile, spingendo molte fonti a parlare di fidanzamento dopo 18 anni di separazione.

