Il Covid ha lasciato un sintomo nella regina Elisabetta che non la lascia ancora: intanto, procede l’operazione London Bridge.

La regina Elisabetta, ammalatasi di Covid-19 a febbraio, ha affermato – in una recente videochiata – di avere ancora qualche strascico del virus e che un sintomo – in particolare – persiste nonostante siano passati diversi mesi.

Regina Elisabetta soffre ancora per il Covid: il sintomo

Nella videochiamata del 6 aprile, la regina ha spiegato come il COVID abbia avuto un impatto forte sulla sua salute. Parlando con Asef Hussain, che era stato precedentemente ricoverato in ospedale a causa del virus, ha detto, secondo quanto riferisce la CNN, quanto segue: “Sono contenta che tu stia meglio… Ti lascia molto stanco ed esausto, vero? Questo orribile pandemia. Non è un bel risultato“. La videochiamata su IG:

Sebbene la regina non abbia detto specificamente di soffrire di “long covid“, né vi sia stata alcuna indicazione ufficiale in merito, gli esperti affermano che – dopo aver contratto il covid ed essere, in seguito, guariti dal virus, le persone possono sperimentare una vasta gamma di sintomi continui o nuovi, come stanchezza o affaticamento.

regina elisabetta

Sintomi simili a quelli del raffreddore

Dopo aver contratto il virus, la regina ha ridotto drasticamente i suoi impegni ufficiali. Buckingham Palace ha condiviso una dichiarazione che diceva quanto segue: “Poiché Sua Maestà sta ancora vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ha deciso di non intraprendere i suoi impegni virtuali programmati oggi, ma continuerà con incarichi leggeri“.

Inoltre, pare che siano in atto i preparativi dell’operazione London Bridge, ossia un piano aggiornato, nel corso del tempo, che riguarda tutte le misure che saranno messe in atto nei giorni immediatamente successivi alla morte della sovrana inglese.

