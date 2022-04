Dopo uno scontro fisico tra Paola Caruso e Mila Suarez, in seguito ad alcune provocazioni di quest’ultima, Barbara d’Urso ha deciso di cacciare la pupa dal programma.

Tra Paola Caruso e Mila Suarez si è consumata una vera e propria rissa. La modella marocchina ha cominciato a provocare la sua compagna in modo insistente la quale non ci ha visto più e l’ha aggredita. Le due sono state divise dagli altri concorrenti ma ciò che è successo ha fatto infuriare Barbara d’Urso la quale ha deciso di squalificare la Caruso.

Cosa è successo tra Paola e Mila

Paola Caruso

Come riporta Novella 2000, alla vista di tale violenza la conduttrice ha preso la decisione di squalificare Paola Caruso: “Alla luce di quanto avvenuto in villa nelle ultime 24 ore si rende inevitabile il provvedimento nei confronti di chi, a prescindere da qualsiasi provocazione, ha avuto un atteggiamento violento nei confronti di un altro concorrente. Paola sei ufficialmente squalificata dal gioco“.

La pupa ha accettato il provvedimento disciplinare per avere aggredito fisicamente la sua compagna ma anche per Mila Suarez arriva una “punizione”. La pupa e il suo compagno saranno costretti a dormire nello sgabuzzino: “Mila ieri notte il tuo atteggiamento ha superato i limiti di tolleranza, sia per i compagni che per la produzione del programma. Per questo, per tale ragione, questa settimana tu dovrai vivere e dormire insieme al tuo secchione nello sgabuzzino”. L’atteggiamento della modella, infatti, non è piaciuto né alla conduttrice ma neanche alla produzione che ha virato per un provvedimento soft.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG