La star della Disney è stata attaccata diverse volte dagli hater a causa del suo peso, e risponde con un messaggio su Instagram di positività a qualunque tipologia di corpo.

Selena Gomez ha 29 anni ma è già da molto tempo che combatte contro gli hater che sui social la insultano per il suo corpo. Nonostante le spiegazioni dell’attrice alla variazione del suo peso causata dal lupus, una malattia di cui soffre, gli attacchi non sembrano cessare. La star ha deciso di lanciare un messaggio di body positive accettandosi esattamente così com’è.

Le dichiarazioni di Selena Gomez

Come riporta Vanity Fair, dopo aver letto gli ennesimi insulti sul suo corpo, Selena Gomez risponde agli hater con un post Instagram: “Sto cercando di rimanere magra, ma sono andata da Jack in the Box e ho preso quattro tacos, tre involtini di uova, anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante. Sono perfetta così come sono. Non mi importa del mio peso. Onestamente, non mi interessa del mio peso perché la gente criticherà comunque. “Sei troppo magra”, “Sei troppo grassa”…“

La cantante si è sentita urlare “sei grassa” per la prima volta quando ha posato nuda per la copertina del suo album Revival nel 2015. Da allora la Gomez ha provato ha spiegare che la sua malattia, colpendo ai reni fa oscillare il suo peso. Neanche di fronte a questa spiegazione molto importante i leoni da testiera hanno smesso di torturarla con parole taglienti. Per questo la star Disney ha anche attraversato un periodo buio in seguito ad un crollo emotivo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG