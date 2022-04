L’influencer racconta sui social che si è pentita dei trattamenti volumizzanti al viso iniettati negli anni e ora si è rivolta al chirurgo per rimuoverli.

Chiara Biasi si è pentita di essersi iniettata l’acido ialuronico che le ha volumizzato alcune zone del viso. Ora l’influncer si è rivolta a degli specialisti per rimuovere tutto il filler in eccesso e ripristinare la sua pelle al naturale. Lo spiega lei stessa nel dettaglio ai suoi follower.

Le dichiarazioni di Chiara Biasi

Come riporta Vanity Fair, Chiara Biasi racconta della rimozione del filler al viso: “Sono 3 anni che vado avanti ad ecografie e ialuronidasi per sciogliere tutto l’acido ialuronico volumizzante che negli anni mi avevano iniettato. E devo dire che tutto ciò (combinato a diversi laser, trattamenti e una buona routine beauty) ha davvero ridato luce alla mia pelle“. E poi svela: “Per la rimozione sicura e precisa di acido ialuronico mi affido alla guida ecografica. Fortunatamente l’acido ialuronico ha il vantaggio di essere riassorbibile e reversible. Questo ci permette di rimuoverlo facilmente grazie a un enzima appositamente formulato, la ialuronidasi, già naturalmente presente all’interno del nostro organismo. Attraverso l’ecografia professionale è possibile visualizzare con estrema precisione la posizione del filler e minimizzare i rischi della procedura, per rimuovere ogni traccia di filler indesiderato sapendo esattamente quale sarà il risultato finale”.

L’influencer, dunque, si è pentita come Nina Moric prima di lei e altre star, di aver alterato così tanto le fattezze del suo viso. Un tema che da sempre divide l’opinione pubblica tra chi appoggia la chirurgia e gli interventi estetici e chi, invece, pensa sia giusto lasciare le cose come madre natura le ha fatte.

