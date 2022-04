A pochi mesi dalla nascita del suo bambino, la conduttrice ha perso 15 chili tornando in forma: lei stessa svela qual è stato il suo segreto.

A poco tempo dalla sua conduzione di Made in Sud su Rai 2, Lorella Boccia è tornata in forma smagliante. L’ex ballerina di Amici, ha perso ben 15 chili a pochi mesi dal parto che le ha donato la piccola Luce Althea. La bella conduttrice svela come ha fatto a tornare in forma dopo la gravidanza in pochi mesi.

Lorella Boccia svela come ha perso 15 chili in pochi mesi

In un’intervista al settimanale Di Più, Lorella Boccia svela come ha smaltito i chili di troppo dopo la gravidanza per tornare in forma. L’ex ballerina, come riporta Gossip e TV svela: “Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono metta sotto per tornare al mio peso forma. Mi sono affidata a una nutrizionista, che ha studiato un piano alimentare giusto per me, in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie”.

Oltre a un’alimentazione sana, Lorella è anche tornata a fare attività fisica regolarmente: “Certo, ora il mio fisico non è ancora tonico com’era prima di rimanere incinta, soprattutto la pancia, però va bene così. Mi sento pronta a tornare in tv“. La Boccia infatti condurrà per la prima volta Made in Sud sulla Rai un’occasione molto importante per lei di fare carriera su una rete pubblica.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG