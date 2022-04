E’ morto a 67 anni lo storico attore e comico che ha interpretato il noto ruolo in Piccola Peste a causa di una malattia al cuore che gli ha creato delle complicazioni.

Gilbert Gottfried, attore, comico e doppiatore statunitense, è morto a causa di una complicazione al cuore. Il mondo del cinema piange uno degli interpreti divenuto iconico nel film Piccola Peste e in tanti altri lavori cinematografici. A dare il triste annuncio è stata la famiglia su Twitter.

L’annuncio della morte di Gilbert Gottfried

Come riporta Fan Page, la famiglia ha annunciato la morte di Gilbert con un post via social: “Siamo affranti nell’annunciare la scomparsa del nostro amato, avvenuta dopo una lunga malattia. Oltre ad essere la voce più iconica della commedia, Gilbert è stato un meraviglioso marito, fratello, amico e padre di due giovani bambini. Anche se oggi è un giorno triste per tutti noi, per favore continuate a ridere il più forte possibile in onore di Gilbert.”

Il cuore dell’attore ha smesso di battere a causa di una complicazione dovuta a una malattia per cui combatteva da tempo. Il rappresentante dell’attore ha svelato che la sua morte è stata dovuta a un’anomalia cardiaca definita tachicardia ventricolare. Questo a causa distrofia miotonica di tipo II, una grave malattia genetica che rende sempre più deboli e rigidi i muscoli con cui Gilbert ha dovuto sempre fare i conti e che alla fine gli è stata fatale. Un lutto davvero straziante per la sua famiglia.

