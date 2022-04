Sono passati esattamente 20 anni dal tragico incidente in moto che ha posto fine alla vita dell’artista, a ricordarlo è la sua compagna di vita Giorgia con una dedica speciale.

A 20 anni dalla sua tragica scomparsa, Giorgia ricorda ancora il suo compagno Alex Baroni. Il loro è stato un rapporto di lavoro che pian piano è diventato una bellissima storia d’amore, stroncata dalla morte dell’artista. Oggi, la cantante ha voluto scrivere un pensiero profondo in suo onore.

La bellissima dedica di Giorgia per Alex Baroni

“20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente.” Queste parole sono state scritte proprio da Giorgia in un post su Twitter, per ricordare l’artista con il quale ha avuto una relazione. Il loro amore è, infatti, sbocciato nel 1997 ed è poi terminato nel 2001 a pochi mesi dal tragico incidente di Alex Baroni. La cantante, come riporta Fan Page, raccontava la sua vita dopo quella perdita: “Per me è come se fosse successo un attimo fa, è un modo per tenerlo sempre accanto. All’epoca ebbi un crollo totale e assoluto, io sono stata aiutata. Ora me ne rendo conto, allora non lo capì“.

20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente. #Alexbaroni pic.twitter.com/ckgUTKMq0k — giorgia (@Giorgia) April 13, 2022

L’artista è morto nel 2002 in seguito ad un incidente su strada, a Roma. Baroni stava percorrendo la circonvallazione Clodia con la sua moto, quando è stato travolto da una vettura che stava compiendo una manovra contro le regole. Dopo venticinque giorni di agonia il cantante muore il 13 aprile, a soli 35 anni, un momento che rimarrà nelle memorie di tutti.

