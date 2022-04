Dopo i numerosi attacchi al fratello, Cecilia parla di Jeremias, delle dinamiche nei reality e lo difende spiegando le sue ragioni.

Jeremias e Gustavo Rodriguez stanno attirando le antipatie di molti naufraghi in Honduras. La coppia è stata spesso protagonista di liti accese che non sono state ben viste neanche dagli spettatori. A difendere le ragioni del fratello per, è Cecilia che su Instagram ha spiegato perchè ci sarebbe questo “odio” per la coppia all‘Isola dei Famosi.

Le parole di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez

Come riporta Fan Page, Cecilia Rodriguez si sfoga sui social difendendo Jeremias dagli attacchi dei naufraghi: “Un po’ conosco i meccanismi dei reality, quando sei lì dentro non sai niente di ciò che c’è fuori. Non sai cosa piace al pubblico, lo capisci dalle nomination. Tutti i concorrenti cercano di buttare i più forti fuori, così le nomination sono più tranquille. Cercano di buttare fuori i più forti per fare le nomination con qualcuno più debole.“

E ancora: “Le persone speciali, rare, vanno capite e non sono per tutti. Devi avere un dono per capire quelle persone lì, mio fratello è diverso da tutti e stare alle regole degli altri o di questo mondo che fa ca**re, è molto complicato. Ci lo conosce sa, Jeremias è impulsivo.“

Poi la modella svela alcuni dettagli del suo rapporto con il fratello: “Quando eravamo piccoli e litigavamo, mio padre ci chiudeva in stanza finché non facevamo pace, finché non ci chiedevamo scusa, lui sa chiedere scusa. Mi è sembrato strano, è l’unico in famiglia che sa chiedere scusa, anche se ha sbagliato lui. Chi alza la voce passa dalla parte del torto. Molte volte è capitato anche a me, ma perché non chiediamo “perché si è arrabbiato”?

