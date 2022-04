La bionda bassista della band italiana provoca i suoi fan con un nudo “piccante” sui social, la sua foto infiamma il web e i follower impazziscono.

Non è la prima volta che Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin mette foto provocanti per farsi ammirare dai suoi fan. Questa volta la foto la ritrae a letto con il busto nudo e un gioco “vedo non vedo” che ha fatto impazzire i suoi follower che l’hanno riempita di like.

Ecco la foto sensuale di Victoria che ha infuocato il web

Come riporta TG Com 24: “State tutti “Zitti e buoni” e guardatemi. Sembra che Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, stia proprio dicendo così mentre, in una serie di scatti sui social, ammalia i suoi oltre 3 milioni di follower con un nudo “abilmente” camuffato per eludere le regole di Instagram. La bionda 22enne ama le provocazioni e lo ha dimostrato già più volte anche sul palco, presentandosi a torso nudo e regalando performance travolgenti e bollenti. Stavolta, capelli sciolti, lenzuola sui fianchi e senza reggiseno, con un fiorellino celeste a coprire il capezzolo, ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan.”

Gli scatti sexy postati dalla bella bassista sui social hanno mandato in tilt i suoi fan. Non è la prima volta che succede, spesso Victoria ha postato immagini molto sensuali che lasciano spazio all’immaginazione che i follower hanno apprezzato. I like e i commenti positivi alla foto si sprecano.

Riproduzione riservata © 2022 - DG