Momenti difficili per l’ex volto di Uomini e Donne e futura sposa di Marco Fantini che dopo un pomeriggio al parco ha portato la più piccola in ospedale a causa di una caduta.

La figlia più piccola di Beatrice Valli e Marco Fantini è caduta dalla bicicletta procurandosi un profondo taglio al mento. La paura dell’ex volto di Uomini e Donne è incontenibile ed è corsa subito in ospedale dove anche il suo futuro marito l’ha raggiunta in fretta. L’influencer racconta tutto sui social ai suoi fan, tranquillizzandoli sulla salute attuale della bimba che sta bene.

Il racconto di Beatrice Valli: “Mai visto un taglio così profondo”

Come riporta Today, Beatrice Valli racconta cosa è successo a sua figlia: “Sono una mamma che difficilmente si impressiona ma in 10 anni che ho bambini, non mi è mai capitato di vedere un taglio così profondo e così grosso. Non so se ha preso un sasso o ha sterzato male la bici si è ribaltata e gli occhiali che aveva gli sono andati sotto il mento che le procurato un brutto taglio. Sono andata subito in ospedale e avendo questa ferita profonda le hanno applicato una polvere che facesse smettere il sanguinamento e quando il chirurgo si è liberato le hanno applicato la colla per chiudere il tagli e dei punti fatti a cerotto. Ora la dobbiamo tenere monitorata ma se la cosa non migliora metteranno i punti quelli tradizionali“.

Beatrice Valli Marco Fantini

L’influencer ha poi postato una storia Instagram in cui rassicura i fan sulla salute della bambina e li ringrazia per il loro sostegno.

