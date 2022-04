E’ da molto tempo che la bella attrice non parla della sua vita sentimentale, mantenendo il riserbo ma sembra che i paparazzi l’abbiano beccata con un uomo che si presumo sia il suo attuale fidanzato.

Effusioni, baci e abbracci, Alba Parietti è stata fotografata a Roma dai paparazzi di Chi in compagnia a un uomo misterioso. E’ da molto tempo che la showgirl non si vede ufficialmente con qualcuno, a parte dei flirt brevi che non hanno avuto seguito. Questa volta la Parietti sembra davvero molto presa.

Ecco chi è il presunto fidanzato di Alba Parietti

Secondo le indiscrezioni del settimanale, sembra che l’uomo misterioso si chiama Fabio ma su di lui non ci sono notizie. Alba Parietti lo avrebbe conosciuto durante una cena tramite amici in comune e da lì i due si sarebbero iniziati a frequentare. Il presunto fidanzato della showgirl l’ha raggiunta a Roma per trascorrere un romantico pomeriggio assieme tra baci, abbracci e complicità innegabili.

I due stanno vivendo la loro storia lontana dal gossip, tanto che la showgirl lo definisce “un amico”. Alba e Fabio, dunque, vogliono mantenere il riserbo sulla loro presunta relazione. Come riporta Today: “Nel passato di Alba, il matrimonio con l’attore Franco Oppini, nel 1981, durato fino al 1997. Dal loro amore nacque il figlio Francesco, unico figlio per la presentatrice. Poi una relazione di cinque anni con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, con cui ha convissuto a Bologna. La relazione è stata interrotta nel 1996, a causa di un flirt con Christopher Lambert, ripreso brevemente nel 2017.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG