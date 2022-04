La principessa etiope ha svelato di avere dei problemi ad essere accettata dalla famiglia di Manuel, sopratutto dal padre, e questo potrebbe aver generato una crisi tra la coppia.

In occasione di un’intervista su Chi Magazine, Lulù Selassiè rompe il silenzio sul rapporto con il padre del suo fidanzato, Manuel Bortuzzo. Nei giorni scorsi, il gossip ha segnalato che Franco abbia tolto il “segui” sui social alla principessa etiope e che lei e la sorella abbiano ricambiato il gesto. Per la prima volta l’ex gieffina ammette di avere problemi ad assere accettata dalla famiglia del nuotatore.

Le dichiarazioni di Lulù Selassiè sul padre di Manuel

Come riporta Gossip e TV, Lulù dichiara: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno. “ Queste la parole della principessa che testimoniano dei problemi con la famiglia di Manuel Bortuzzo. Non è finita qui però, sembra da alcune indiscrezioni, che proprio alla luce di questi problemi con papà Franco la coppia starebbe attraversando una crisi.

D’altronde il padre del nuotatore non ha mai nascosto di non gradire tanto la vicinanza di Lulù a Manuel, a causa anche delle sue amicizie. I due gieffini sembrano davvero molto innamorati ma questa ostilità dei genitori potrebbe incrinare il loro rapporto? Questo lo vedremo più in là, ma di certo il problema c’è e non è da poco.

Riproduzione riservata © 2022 - DG