Fiori d’arancio per la coppia tra le due amate che finalmente potranno coronare il loro sogno d’amore 18 anni dopo l’annullamento delle “prime” nozze.

E’ ufficiale un video sui social pubblicato da Jennifer Lopez mostra un anello di fidanzamento con un diamante verde regalato da Ben Affleck. I due dunque convoleranno a nozze dopo essersi messi insieme circa due anni fa, con un clamoroso ritorno di fiamma quasi dopo tantissimi anni. I fan sono in delirio per questa bellissima notizia.

Jennifer Lopez conferma il fidanzamento con Ben Affleck, i due convoleranno a nozze

Come riporta ANSA: “E’ stata Jennifer a condividere l’annuncio nella sua newsletter, “On the JLo”, con un video clip in cui ammira quello che sembra essere l’anello di fidanzamento: una grande pietra verde, dunque il colore che sembra essere il suo preferito. E sempre la Lopez ha confermato i sospetti ieri sera con un secondo video-messaggio su Twitter in cui l’emoji di un anello di fidanzamento e’ apposto accanto all’ indirizzo del suo profilo: “Ho qualcosa di molto eccitante e speciale da dirvi…” Adesso dunque i fan si chiedono se questa e’ davvero la volta buona.“

Con un post sul suo account social, la star condivide con i fan l’emozione del fidanzamento con il suo amore Ben Affleck. La loro storia dopo l’annullamento delle nozze 18 anni prima e la separazione, sembra pronta a riprendere da dove l’avevano lasciata. La stessa cantante a People aveva dichiarato: “Siamo più vecchi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, siamo in posti diversi nelle nostre vite, abbiamo figli ora, e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose”.

