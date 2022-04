Si è parlato spesso in passato del flirt tra i due che avrebbe fatto infuriare anche Elisabetta Gregoraci all’epoca dei fatti, ora la ex spadista fa chiarezza su tutto.

Dopo molti anni, si torna a parlare di un gossip che all’epoca è stato insistente sulle prime pagine delle cronache rosa. Un presunto flirt tra Antonella Fiordelisi e Flavio Briatore che aveva dato molto fastidio all’epoca moglie Elisabetta Gregoraci. Il loro rapporto sembrava nascondere qualcosa in più, tanto da far ingelosire la modella ma sarà vero? L’ex spadista risponde senza mezzi termini e chiarisce tutto.

Antonella Fiordelisi smentisce la storia con Briatore

Ecco una foto della Fiordelisi

Come riporta Leggo, Antonella Fiordalisi ha risposto alla domanda se sia stata con Briatore: “No. Sono stata con lui a cena con amici. È di ottima compagnia” All’epoca il gossip diete fastidio anche alla Gregoraci e il motivo erano proprio delle cene a cui partecipava anche l’ex spadista con l’imprenditore. Sembra però che il flirt non ci sia mai stato e a confermarlo è proprio la Fiordalisi su Instagram con una risposta molto netta che non lascia spazio ad equivoci. Ora la bella Antonella si dichiara single dopo la relazione complessa con Francesco Chiofalo, conosciuto a Temptation Island. Adesso la showgirl sta vivendo la sua esperienza a La Pupa e il Secchione condotto da Barbara d’Urso, un’esperienza che sta apprezzando molto. Dopo il chiarimento la Gregoraci crederà alle sue parole e sarà pace fatta, staremo a vedere?

