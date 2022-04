Il rapper annuncia di avere un grande progetto in serbo per il suo futuro e che non vede l’ora di cominciare, l’idea l’ha maturata quando era in ospedale ricoverato dopo l’intervento.

Dopo essere stato operato per la rimozione del tumore al pancreas, Fedez ha annunciato una grande novità sulle storia di Instagram. Il rapper sta tornando finalmente alla sua vita e anche a progettare il suo futuro per se stesso e per gli altri.

Fedez annuncia la sua fondazione

Fedez

Sulle storia Instagram, Fedez ha annunciato la sua fondazione. Il rapper, come riporta Caffeina dichiara: “E’ il progetto a cui voglio dedicare tutte le mie energie per il futuro. Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”.

Con queste parole, l’artista presenta lo scopo e l’ideologia della Fondazione Fedez: “Una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità. Lo fa attraverso il sostegno di progetti a favore delle categorie più fragili e attraverso interventi diretti”. Poi ne descrive lo scopo a sostegno delle categorie definite fragili: “L’impegno della fondazione sarà quindi mirato alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti, ad esempio, i minori, le minoranze, le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia. A cui si affiancherà la prosecuzione dell’impegno (anche in questo caso sia diretto che indiretto) a sostegno dei settori della musica (e, più in generale, dello spettacolo), della cultura, dell’arte e dello sport“

Riproduzione riservata © 2022 - DG