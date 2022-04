Celebrazioni di matrimoni a Palm Beach, cause ed eventi catastrofici: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Domenica si è celebrato il matrimonio dell’anno tra il primogenitori di David e Victoria Beckham e l’ereditiera Nicola Peltz. Mentre la coppia si diceva finalmente “sì” in una lussuosa villa a Palm Beach, il cantante Blind andrà a processo perchè sua mamma richiede il versamento degli alimenti a lei e al fratellino più piccolo. Nel frattempo, all’Isola dei Famosi i naufraghi sono stati attaccati da qualcosa di spiacevole.

Le news di gossip del weekend

Un evento che segna in modo inconfondibile questo weekend di gossip, è senza dubbio il matrimonio tra Brookyln Beckham e Nicola Peltz. 300 invitati in una lussuosa villa in Florida, a Palm Beach con una cerimonia tradizionale. Le in un abito bianco Pierpaolo Piccioli, lui in un elegante smoking nero come da evento. I due si sono finalmente sposati dopo aver rimandato ben due volte a causa del Covid. Tra gli invitati tantissimi vip e volti noti del mondo dello spettacolo tra cui: Jennifer Lopez, Serena Williams e tanti altri. David Beckham ha supervisionato le celebrazioni in tutti i suoi dettagli come gli era stato chiesto dal figlio. Insomma, il matrimonio dell’anno che difficilmente verrà eguagliato.

C’è chi si sposa e chi invece deve affrontare questioni famigliari terribili. La madre del cantante Blind ha fatto causa al figlio per avere degli alimenti. La richiesta della donna è stata fatta al tribunale di Perugia e sembra che il rapper si sia apposto. Insomma, una situazione piuttosto spinosa per Blind che attualmente è in gara sull’Isola dei Famosi.

A proposito dell’Isola, sembra che i naufraghi siano stati attaccati da qualcosa nel cuore della notte e che abbiano gridato. Il cattivo tempo nella Playa non ha aiutato e ha portato a riva un gruppo massiccio di granchi che nel corso della notte ha raggiunto i concorrenti. Ovviamente i naufraghi sono sempre monitorati ma il rischio che salti la diretta è alto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG