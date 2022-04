Sembra che alcune dichiarazioni del giornalista abbiano fatto infuriare i Ferragnez e la loro richiesta di accusa contro Corona è stata accolta.

Sembra che Fabrizio Corona abbia dato degli “ebeti” a Chiara Ferragni e Fedez i quali lo stanno portando a processo per diffamazione. Sembra che il giornalista abbia anche fatto dei riferimenti poco opportuni sulla figlia Vittoria che all’epoca dei fatti non era ancora nata.

Fabrizio Corona andrà al processo per diffamazione

Chiara Ferragni e Fedez

La procura di Milano, come riporta Leggo, aveva chiesto l’archiviazione della querela a nome di Fabrizio Corona. Il pm però ha accolto l’opposizione sostenuta dai legali di Chiara Ferragni e Fedez per le dichiarazioni che il giornalista avrebbe speso nei confronti della coppia. Il pm riferendosi alla parola “ebeti” usata dal giornalista parla di “epiteto riferito alla loro persona” che tocca la sfera privata e che non ha nulla a che vedere con il ruolo pubblico che ricoprono.

L’offesa sarebbe dunque gratuita ed è per questo che è stata accolta la richiesta di processo per diffamazione. Il giudice ha anche aggiunto che: “L’abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica“. Il modo di Corona è dunque scorretto e volgare secondo il pm considerando che va a ledere la sfera privata dei Ferragnez. Inoltre, il giornalista che ora è ai domiciliari si è anche più volte riferito alla piccola Vittoria in modi che i due coniugi non hanno ritenuto opportuni. Sembra anche che Fabrizio abbia anche deriso il lavoro discografico di Fedez, questo avrebbe compromesso ancora di più la sua posizione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG