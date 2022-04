Una giornata terribile per l’ex velina di Striscia le cui figlie sono state aggredite durante una tranquilla gita in un laghetto, il compagno è stato pronto ad intervenire.

Un tranquillo pomeriggio a Villa Borghese con la sua famiglia, si è trasformato in attimi di panico per Federica Nargi. L’ex Velina e il suo compagno Alessandro stavano facendo un giro in barca quando le loro figlie sono state aggredite da un gruppo di gabbiani.

Brutta disavventura per le figlie di Federica Nargi ma il papà aggiusta tutto

Complice una bellissima giornata, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno deciso di portare le loro bambine un po’ all’aria fresca. La famiglia ha deciso di fare un giro in barca attraversando il bellissimo laghetto di Villa Borghese ma qualcosa è andato storto. Un gruppo di gabbiani, probabilmente attratti dalle merendine delle bambine, hanno attaccato le figlie dell’ex Velina che ha cercato di proteggerle come meglio poteva. L’indiscrezione diffusa dal settimanale Nuovo, ha svelato che papà Alessandro è stato subito pronto a prendere la situazione in mano e a remare per allontanarsi dallo stormo.

Insomma, un bel pomeriggio che si è tramutato in un incubo per la coppia. Fortunatamente, però, le bambine non si sono fatte nulle e non hanno avuto conseguenze. Le immagini sul settimanale fanno notare con quanta prontezza i due genitori hanno protetto le loro piccole. Tra altre indiscrezioni ci sarebbe anche quella secondo cui Federica e Alessandro stiano preparando il loro matrimonio che si dovrebbe celebrare a breve. Sarà davvero così?

Riproduzione riservata © 2022 - DG