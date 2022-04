I due protagonisti di “Love is in the air” si sono lasciati, ma il gossip parla di un vero e proprio tradimento con un’altra donna: ecco chi è.

Dopo la fine delle riprese dell’amata fiction Love is in the air, la relazione tra Kerem Bursin e Hande Ercel è giunta al termine. I due protagonisti si sono lasciati nella vita reale e sembra che entrambi abbiano già altre relazioni. Il gossip turco però fa sapere che l’attore avrebbe tradito la sua amata con un’altra donna.

Kerem Bursin avrebbe tradito Hande Ercel con Stephanie Cayo

Una foto di Kerem e Hande insieme

Come riporta Gossip e Tv: “Stando a quello che si legge su alcuni magazine di gossip turchi, Kerem Bursin avrebbe iniziato a frequentare nell’ultimo periodo un’altra modella e attrice: Stephanie Cayo. Secondo i più maliziosi la relazione sarebbe iniziata mentre l’attore era impegnato con Hande. Molti sono sicuri del fatto che la storia tra i due sia giunta al capolinea a causa di un tradimento di Bursin.”

La prima crisi tra i due attori è infatti iniziata in Spagna, dove si presume che Kerem abbia conosciuto l’altra attrice che gli ha rubato il cuore. Secondo quanto riportano i settimanali turchi, tra loro ci sarebbe stato un colpo di fulmine e la storia procederebbe a gonfie vele tanto che l’attore ha già conosciuto i genitori della sua nuova fidanzata. Sembra dunque una storia molto seria che potrebbe essere nata prima della rottura definitiva con Hande.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG