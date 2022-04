L’attrice e modella ha finalmente riabbracciato suo padre che è fuggito dall’Ucraina, insieme raccontano il terrore di quei giorni e la difficoltà di trovare rifugio in Italia.

In occasione di un’intervista nel salotto di Verissimo, Anna Safroncik ospite insieme a suo padre Eugenio raccontano la fuga del genitore dall’Ucraina. L’attrice ha condiviso sui social la preoccupazione per il suo famigliare, condividendo paure e speranze. Alla fine il papà è riuscito a tornare in Italia per riabbracciare sua figlia e ora è al sicuro.

Le dichiarazioni di Anna ed Eugenio a Silvia Toffanin

Come riporta Velvet Gossip, il padre di Anna Safroncik ha affrontato una lunga traversata per fuggire dalla guerra in Ucraina. Eugenio a Silvia Toffanin ha dichiarato: “Il viaggio è stato complesso, gli eventi che ho affrontato sono stati terribili, ma adesso nonostante tutto sono davvero felice di essere con la mia adorata figlia. “

L’attrice parla della gioia di rivedere il padre e del loro rapporto: “Sono veramente felice, come poche volte nella mia vita lo sono stata. E continuo ad essere emozionata. Noi, comunque, con papà non abbiamo avuto mai una vicinanza fisica. È una vita che viviamo e ci amiamo tramite Skype. Perché siamo sempre lontani, ci vediamo una volta all’anno, una settimana, cinque giorni, lui lavora e io lavoro. Mentre adesso sono ormai quasi 30 giorni che è a casa mia con sua moglie, Olga. È incredibile di quanto la vita ti possa dare tanto in dei momenti tragici e difficili. La vita è davvero una cosa straordinaria“.

Il genitore riprende a parlare della guerra e dichiara: “Sono stati inaspettati e terribili. Non potevamo credere che la Russia ci avesse attaccato“. Poi riprede Anna: “Siamo stati fortunati. E ci ha messo tre giorni e mezzo“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG