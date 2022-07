Prima della storia con Francesco Totti, Noemi Bocchi ha avuto un fidanzato molto famoso: ecco chi è l’uomo misterioso.

Noemi Bocchi ha amato Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è posta per te. Il settimanale Di Più ha scavato nel passato della nuova fiamma di Totti che è stata fidanzato di un altro personaggio molto famoso tra gli ambienti Mediaset.

La relazione tra Noemi Bocchi e Gianfranco Apicerni

Come riporta FanPage prendendo in riferimento Di Più, Gianfranco Apicerni ha dichiarato di aver avuto una storia con Noemi Bocchi: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita“.

Il postino di C’è posta per te si è dimostrato restio a parlare della sua relazione con la donna, considerando l’attenzione mediatica su di lei al momento. Infatti, Apicerni ha dichiarato: “Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”. Dunque, non ha aggiunto i motivi per cui la relazione è finita, ma solo che si sono innamorati dopo la sua partecipazione a Campioni.

Il volto televisivo ha cercato di mantenere il riserbo per rispetto della nuova fiamma di Totti che sta mantenendo un basso profilo. Dopo il clamore sulla separazione tra il calciatore e la Blasi, Noemi Bocchi è stata costretta a togliere il nome dal citofono della sua casa e a limitare le uscite mondane. Le voci sulla sua storia con il numero 10 hanno scatenato su di lei un polverone mediatico non indifferente.

Riproduzione riservata © 2022 - DG