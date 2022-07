In occasione del tour promozionale per il suo ultimo film, Brad Pitt ha sfoggiato una gonna svasata sul red carpet.

Brad Pitt dà ancora una volta lezioni di stile sul red carpet di Berlino. L’attore ha sfilato con un completo in lino, stropicciato composto da giacca e gonna. Il look no gender gli sta divinamente e scopre le gambe con degli stivaletti casual che completano lo stile.

Brad Pitt indossa la gonna per uno stile originale e no gender

BRAD PITT

Come riporta Vanity Fair il look no gender di Brad Pitti con la gonna è “un rimedio pratico contro le temperature very hot degli ultimi giorni, o piuttosto un apprezzabile e un po’ nostalgico rigurgito di giovanilismo? Perché in effetti sono storici al limite del leggendario certi celebri shooting che videro Brad protagonista delle pagine di prestigiosi magazine, nei gloriosi anni 90, vestito di tutto punto con minidress di foggia femminile, tesi dai suoi invidiabili muscoli. “

Lo stile svasato e un po’ shabby chic dell’attore aveva sorpreso spesso per la sua originalità e per il colpo d’occhio che restituisce. Mai prima di ora però ha stupito così, indossando una gonna che arriva al ginocchio molto leggera e fresca. Sfila orgoglioso e molto a suo agio il premio Oscar che ha dato spesso lezioni di moda, lanciando uno stile tutto suo. Ovviamente, non potevano mancare i suoi occhiali da sole per incorniciare il fantastico look no gender che lascia anche un bellissimo messaggio. In ogni caso è sicuramente pratico contro il caldo estivo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG