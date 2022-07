La conduttrice ha svelato quando sposerà Giovanni Terzi e poi racconta del suo famoso commento a Ilary Blasi, rivelando cosa farebbe se la incontrasse.

Tra le pagine del settimanale Chi, Simona Ventura parla del matrimonio con Giovanni Terzi e del suo amore per lui. La conduttrice ne approfitta per fare chiarezza in merito al commento ad Ilary Blasi, dopo le voci sulla crisi con Francesco Totti e rivela cosa farebbe se dovesse rivederla.

Le dichiarazioni di Simona Ventura

Simona Ventura

Come riporta Blogtivvu, Simona Ventura racconta a Chi quando sposerà Giovanni Terzi: “Ogni amore è una storia a sé, ma con Giovanni ho trovato l’amore della maturità, l’affiatamento. Siamo molto affini: abbiamo un passato simile, abbiamo vissuto le stesse sofferenze, siamo molto legati ai nostri figli. Nessuno rimane indietro nella nostra famiglia ed è quello che ho sempre sognato. Non impari mai a stare in coppia ma, se sei fortunato, trovi la persona che ti capisce, che ti sembra naturale avere al tuo fianco.

Il matrimonio? Tutti gli anni la stessa storia (ride, ndr): noi vorremmo, ma ogni volta scoppia la pandemia, la guerra, ora persino la crisi di governo. È nostra intenzione sposarci: a questo punto dico 2023, così l’anno prossimo al Grand Hotel avremo le fedi al dito.“

Poi parla del famoso commento che ha fatto infuriare la Blasi: “Sono felice che abbia apprezzato Francesco. Pensavo che in quel momento, visto che avevo letto su Dagospia della crisi, fosse naturale dire che mi dispiaceva e che li potevo capire. Ma non volevo dare consigli non richiesti, volevo solo portare affetto e comprensione. Lo ripeto, se vedessi Ilary la vorrei abbracciare.“

