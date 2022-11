Amedeo Goria confessa quello che a quanto pare è il suo unico vizio ma anche alcuni aspetti particolari relativi ai rapporti intimi di coppia.

Intervista a Nuovo per il giornalista Amedeo Goria che ha raccontato diversi aspetti inediti della sua vita. In modo particolare il rapporto col sesso e alcune curiosità relative alle “sue preferenze” e curiosità.

Amedeo Goria: vizi e curiosità “a letto”

Amedeo Goria

Senza peli sulla lingua e con molta onestà, Amedeo Goria ha parlato di aspetti molto intimi e privati relativi alla sua vita dando anche dei consigli a proposito dei rapporti di coppia: “Lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: ‘Più sesso per tutti!. Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio”.

L’astinenza, per il giornalista ed ex volto anche di alcuni reality, non va bene e, anzi, fa male: “L’attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio. E immunitario. Finché c’è testosterone, c’è buonumore”.

E ancora: “Bisogna vivere il sesso con naturalezza. Quando si è stanchi ci si riposa. Penso spesso a quanto mi resta da vivere e non esito a sparare le ultime cartucce”.

Nelle parole del giornalista anche alcune particolarità: “Quando si è in crisi, bisogna ravvivare il desiderio aprendo la coppia, magari andando in vacanza con altre coppie. Il termine scambismo non mi piace, preferisco parlare di trasgressione”.

E in fine: “Con gli anni penso di essere diventato un tipo interessante esteticamente. Da giovane invece avevo il complesso di essere bruttarello ed ero pure balbuziente. Non mi cercano soltanto le donne. Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi. Non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio”, le sue parole riprese anche da Libero.

Di seguito, invece, un post Instagram di Vera Miales, accostata più volte proprio al giornalista di recente:

