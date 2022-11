Belen Rodriguez in tv a Le Iene e a casa sua figlia Luna Marì che la guarda. La sua reazione è incantevole ma per il web c’è un giallo…

Serata di impegni lavorativi per Belen Rodriguez che è stata protagonista dell’ultima puntata andata in onda de Le Iene. Per la showgirl argentina non solo il siparietto con Teo Mammucari, ma anche una dolcissima reazione a distanza di sua figlia Luna Marì che, vedendola in televisione, è rimasta piacevolmente stupita. Peccato che dietro le immagini che vedono la figlia della modella “esaltarsi” davanti al piccolo schermo si nasconda, almeno per qualcuno, un piccolo giallo…

Belen Rodriguez in tv: la reazione di Luna Marì lascia un dubbio

Belen Rodriguez

Tutto nasce dalla madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, che ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra la bambina, Luna Marì, entusiasta nel vedere sua mamma in televisione. Quando parte la sigla de Le Iene, infatti, la piccola vede l’argentina e salta con evidente emozione ed emette dei delicati urletti di gioia.

Proprio questi urletti sembrano voler dire “mamma”. Una scenetta davvero molto tenera e dolcissima ma che ha creato qualche dubbio ai seguaci dell’argentina.

Infatti, nel post Instagram pubblicato dalla madre della showgirl, sono diversi gli utenti che mostrano dei dubbi sulle parole di Luna Marì. Alcuni dei seguaci del clan Rodriguez, infatti, sostengono che la piccola non dica mamma, bensì “papà”.

“Ma guardate che dice papà e non mamma”, “Ah ah ah ah ah, dice papà”, “Ma almeno lo vede suo padre dato che dice papà?!”. Sono questi alcuni dei commenti che si possono leggere nel post.

E in effetti, anche guardando più volte le immagini, è difficile comprendere cosa effettivamente dica la bambina. Ad ogni modo la reazione entusiasta nel vedere la mamma resta ed è assolutamente un momento tenero.

Di seguito il filmato pubblicato su Instagram dalla madre dell’argentina, Veronica Cozzani:

Riproduzione riservata © 2022 - DG